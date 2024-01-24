Знающий огородник рассказал о полезной подкормке из сорной травы

09:15 2024-01-24
Знающий огородник рассказал о полезной подкормке из сорной травы

От сорняков тоже может быть большая польза: приготовьте питательный настой и подкормите им культурные растения.

Можно также выбросить сорняки в яму для компоста и потом ждать пару лет, пока они там перегниют.

Можно получить и более быстрый результат.

Итак, действуем по схеме. Сначала убираем сорняки с грядки, потом отбираем среди них те, что пойдут в подкормку.

Это должны быть чистые, свежие растения, без следов болезни, гнили, повреждений.

Далее мелко рубим выбранную зелень, получив однородную сплошную массу.

На три части воды добавляем одну часть зеленой массы.

Все это не трогаем несколько дней, даем произойти ферментации.

После этого готовый раствор можно добавлять в землю.

Делать это можно каждый год, улучшая таким образом качественный состав грунта, делая его более плодородным.

Можно экспериментировать, добавляя каждый раз новые травы.

При этом надо помнить, что не все травы подходят для приготовления удобрения.

В некоторых могут присутствовать ядовитые вещества, которые опасны для культурных растений.

Например, в этот перечень попадают такие травы, как дурман, белена, болиголов, красавка, борщевик, зверобой, календула, подорожник, молочай.

Показать следующие комментарии
Фото
Марта Фролова
10:47

Марта Фролова

Венсан Кассель первый раз показал подписчикам свою 13-летнюю дочь Леони в прошлом 2023 году

Венсан Кассель первый раз показал подписчикам свою 13-летнюю дочь Леони в прошлом 2023 году

23 ноября французский актер отметил 57-летие, по этому поводу он впервые решил поделиться с фанатами снимком своей младшей дочери.
Алиса Семенова
09:33

Алиса Семенова

Опытный дачник дал рецепт проверенного средства, защищающего яблоню от плодожорки

Опытный дачник дал рецепт проверенного средства, защищающего яблоню от плодожорки

С виду безобидное создание наводит страх на весь сад, личинки плодожорки способны изрядно попортить урожай.
Алиса Семенова
09:30

Алиса Семенова

Причины появления красных пятен на смородине

Причины появления красных пятен на смородине

Покраснения и волдыри на листьях возникают под влиянием двух факторов: из-за атаки вредителей или по причине болезни.
Алиса Семенова
09:27

Алиса Семенова

Цветовод со стажем рассказал, почему «женское счастье» не расцветает и как ему помочь

Цветовод со стажем рассказал, почему «женское счастье» не расцветает и как ему помочь

Спатифиллум известен в среде цветоводов как "женское счастье". Наслаждаться красивыми цветами получается не у всех.
Алиса Семенова
09:25

Алиса Семенова

Дачный эксперт рассказал о Триходермине и способах его усиления

Дачный эксперт рассказал о Триходермине и способах его усиления

Триходермином называют безопасный биопрепарат, созданный на основе почвенного грибка, полезного для растений.
Алиса Семенова
09:22

Алиса Семенова

Дачный эксперт назвал препараты для обработки цветущего сада из черного списка

Дачный эксперт назвал препараты для обработки цветущего сада из черного списка

Обработка сада проводится регулярно на протяжение всего дачного сезона, но не все препараты хороши для этих целей.
Алиса Семенова
09:20

Алиса Семенова

Знающий цветовод назвал 5 причин свертывания листьев у роз

Знающий цветовод назвал 5 причин свертывания листьев у роз

Скручивание листьев - распространенное явление у растений: рассказываем, от чего это происходит.
article_image 22:09

Чудо китайской архитектуры- Nanpu Bridge

С каждым годом возможности современной архитектуры совершенствуются до невообразимых пределов.

article_image 22:04

Перешагнуть за 300 лет: почему черепахи так долго живут

Черепахи – известные долгожители в мире животных. При среднем возрасте в 100-200 лет отдельные особи перешагивают даже эту планку и достигают 300-летнего возраста!

article_image 22:02

Как проходит последний день осуждённого на смерть в США

США – одна из немногих стран, где применяется смертная казнь. Приговор выносят за особо жестокие преступления.