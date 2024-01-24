Знающий огородник рассказал о полезной подкормке из сорной травы

Можно также выбросить сорняки в яму для компоста и потом ждать пару лет, пока они там перегниют.

Можно получить и более быстрый результат.

Итак, действуем по схеме. Сначала убираем сорняки с грядки, потом отбираем среди них те, что пойдут в подкормку.

Это должны быть чистые, свежие растения, без следов болезни, гнили, повреждений.

Далее мелко рубим выбранную зелень, получив однородную сплошную массу.

На три части воды добавляем одну часть зеленой массы.

Все это не трогаем несколько дней, даем произойти ферментации.

После этого готовый раствор можно добавлять в землю.

Делать это можно каждый год, улучшая таким образом качественный состав грунта, делая его более плодородным.

Можно экспериментировать, добавляя каждый раз новые травы.

При этом надо помнить, что не все травы подходят для приготовления удобрения.

В некоторых могут присутствовать ядовитые вещества, которые опасны для культурных растений.

Например, в этот перечень попадают такие травы, как дурман, белена, болиголов, красавка, борщевик, зверобой, календула, подорожник, молочай.