Дачный эксперт указал подкормки для лучшего урожая цветной капусты

Получив плохой результат своих трудов при выращивании цветной капусты, многие дачники искренне недоумевают: в чем была их ошибка. Все дело в подкормках.
Их нужно вносить правильно, это значит, что каждому вегетативному периоду соответствует свое определенное удобрение.
В другое время его давать нельзя, только в свой срок.
Первая подкормка делается сразу после высадки капусты на открытую грядку.
В грунт вносим органические вещества. По прошествии двухнедельного срока повторяем процедуру.
Но минеральные составы не вносим в этот раз, оставляем на потом.
Второй раз, когда уже начали формироваться головки растения, добавляем в почву минеральное удобрение.
В эту подкормку оно обязательно, обходимся без органики.
Вносить требуется калийно-фосфорные минеральные составы.
Можно в этот раз также добавить к основным элементам немного азотной подкормки.
Важно не переборщить с дозировкой, а то вместо плодов вы вырастите на грядках буйную листву.
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