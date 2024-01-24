Дачный эксперт указал подкормки для лучшего урожая цветной капусты

09:17 2024-01-24
Дачный эксперт указал подкормки для лучшего урожая цветной капусты

Не у всех получается добиться по-настоящему хорошего урожая цветной капусты: расскажем, что может в этом помочь.

Получив плохой результат своих трудов при выращивании цветной капусты, многие дачники искренне недоумевают: в чем была их ошибка. Все дело в подкормках.

Их нужно вносить правильно, это значит, что каждому вегетативному периоду соответствует свое определенное удобрение.

В другое время его давать нельзя, только в свой срок.

Первая подкормка делается сразу после высадки капусты на открытую грядку.

В грунт вносим органические вещества. По прошествии двухнедельного срока повторяем процедуру.

Но минеральные составы не вносим в этот раз, оставляем на потом.

Второй раз, когда уже начали формироваться головки растения, добавляем в почву минеральное удобрение.

В эту подкормку оно обязательно, обходимся без органики.

Вносить требуется калийно-фосфорные минеральные составы.

Можно в этот раз также добавить к основным элементам немного азотной подкормки.

Важно не переборщить с дозировкой, а то вместо плодов вы вырастите на грядках буйную листву.

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