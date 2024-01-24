Знающий цветовод назвал 5 причин свертывания листьев у роз

09:20 2024-01-24
Знающий цветовод назвал 5 причин свертывания листьев у роз

Скручивание листьев - распространенное явление у растений: рассказываем, от чего это происходит.

Розы со скрученными листьями выглядят совсем непривлекательно.

Чтобы исправить ситуацию, надо знать причину происходящего.

Это могут быть заболевание, вредители или нарушения правил ухода.

Первое - это нехватка воды. Розы надо поливать регулярно, особенно в жару.

Без нормального объема влаги, цветы будут увядать, листики скрутятся и пожелтеют.

Также плохо для роз отсутствие достаточно яркого света. Однако он не должен быть прямым.

Как яркое солнце, так и сильная тень одинаково плохо отражаются на растениях.

Иногда скручивание листьев указывает на проблемы с корневой системой роз.

Если корешки повреждены, то это будет заметно по листовым пластинам.

Розы, как и другие цветы, болеют.

Если растение поражено мучнистой росой или ржавчиной, то листья могут начать загибаться - это защитная реакция на инфекцию.

Скручивание листьев у роз может происходить также из-за проблемных погодных условий.

Например, наступает резкое похолодание или случаются внезапные заморозки.

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