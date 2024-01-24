Знающий цветовод назвал 5 причин свертывания листьев у роз

Розы со скрученными листьями выглядят совсем непривлекательно.
Чтобы исправить ситуацию, надо знать причину происходящего.
Это могут быть заболевание, вредители или нарушения правил ухода.
Первое - это нехватка воды. Розы надо поливать регулярно, особенно в жару.
Без нормального объема влаги, цветы будут увядать, листики скрутятся и пожелтеют.
Также плохо для роз отсутствие достаточно яркого света. Однако он не должен быть прямым.
Как яркое солнце, так и сильная тень одинаково плохо отражаются на растениях.
Иногда скручивание листьев указывает на проблемы с корневой системой роз.
Если корешки повреждены, то это будет заметно по листовым пластинам.
Розы, как и другие цветы, болеют.
Если растение поражено мучнистой росой или ржавчиной, то листья могут начать загибаться - это защитная реакция на инфекцию.
Скручивание листьев у роз может происходить также из-за проблемных погодных условий.
Например, наступает резкое похолодание или случаются внезапные заморозки.
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