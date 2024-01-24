Цветовод со стажем рассказал, почему «женское счастье» не расцветает и как ему помочь

Рассказываем, что мешает "женскому счастью" цвести.

Возможно, цветку не подходит вазон. В очень большой емкости растение будет долго сдерживать цветение, до того момента, когда корни разрастутся на весь горшок.

Если спатифиллум стоит не на своем месте, цвести он тоже откажется. Нельзя ставить цветок на сквозняки и под яркое солнце.

Растению требуется влажный воздух, сухость оно воспринимает болезненно и отказывается цвести.

Особенно остро эта проблема встает зимой, когда воздух в доме пересушен из-за работы батарей отопления.

Неправильное питание спатифиллума тоже лишает цветовода радости любоваться красочным цветением.

Вносите подкормки в стандартных дозировках, строго соблюдая пропорции. Одинаково плохо отразится на растении перекорм и недокорм.

Если переборщить с удобрениями, спатифиллум будет наращивать зелень, а цветов вы не дождетесь.