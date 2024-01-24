Причины появления красных пятен на смородине

Разберемся подробнее с обеими причинами. Красные вздутые пятна появляются, когда на смородине поселилась галловая тля.
Она может быть очень опасна, если ничего не делать, быстро уничтожит весь урожай.
При первых признаках ее появления, а лучше заранее в качестве профилактики, надо провести обработку инсектицидами.
Чтобы своевременно выявить паразита, осматривайте кустарник регулярно.
Инсектициды приобретаются в специальных магазинах. Можно также воспользоваться народными средствами.
Еще одни простой способ: промыть обратную сторону листа сильной тонкой струей воды из садового шланга. Тогда большая часть тли будет смыта.
Изменение окраса листьев может также указывать на развитие грибковой инфекции - антракноза. На растении можно заметить мелкие красные точки.
Портятся не только листья, но и ягоды. На них просматриваются светлые бурые крапинки с красным ободком.
Помощь окажет специальный препарат, предназначенный для борьбы с антракнозом. Купить можно в садоводческом магазине.
Обработка проводится путем опрыскивания.
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