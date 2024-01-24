Венсан Кассель первый раз показал подписчикам свою 13-летнюю дочь Леони в прошлом 2023 году

10:47 2024-01-24
Венсан Кассель первый раз показал подписчикам свою 13-летнюю дочь Леони в прошлом 2023 году

23 ноября французский актер отметил 57-летие, по этому поводу он впервые решил поделиться с фанатами снимком своей младшей дочери.

12 сентября девочке исполнилось 13 лет, после чего звездный отец решил, что дочке пора выходить "в свет", хотя бы онлайн.

Как известно, младшая дочка Моники Белуччи и Венсана Касселя, всегда была загадочной особой, родители тщательно скрывали ее от всех, особенно от папарацци. О ней вообще мало что известно.

Родилась Леони в Риме в 2010 году. Как и старшая дочь звездной пары, она очень красива и похожа на маму, особенно, если сравнивать детские фото.

У девушки длинные волнистые волосы темно-каштанового цвета, выразительные карие глаза. Со старшей сестрой у них, кстати, сходства мало.

С рождения Леони часто переезжала, больше всего она находилась с мамой в Англии, Франции, Италии. С 2015 г. Моника с дочками уехала во Францию, и теперь почти все время живут там.

Через несколько лет туда же, поближе к детям, переехал и их знаменитый папа - Венсан Кассель.

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