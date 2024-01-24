Дачный эксперт посоветовал недорогое средство от мошек на рассаде

С черной ножкой боремся фитоспорином, в инструкции все прописано про использование. Поврежденные ростки удаляем, их не спасти.
Оставшиеся желательно рассадить по отдельным емкостям и все емкости пролить названным фитоспорином, потом поместить в тепло.
Грунт по поверхности присыпать речным песком, предварительно его прокалив.
А вот с мошкой бороться помогает чеснок в гранулах, купить его можно там, где продают сухие приправы.
Это природный антибиотик, он поможет обеззаразить почву.
Уберите верхний слой грунта, рассыпьте по оставшейся земле чеснок. Теперь в дело пускаем перекись водорода.
Столовую ложку разводим с литром воды. Опрыскиваем землю с чесноком.
Последний шаг - досыпаем поверху свежую землю в горшок до прежнего уровня.
Теперь мошка должна исчезнуть в скором времени.
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