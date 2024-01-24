Несколько хороших советов для определения качества почвы на участке

Хорошей называют такую почву, которая отличается сбалансированным составом.
Обычно такие характеристики свойственны суглинкам, включающим в себя песок, глину, ил.
Такая почва хорошо дренирована и вместе с тем удерживает в себе много влаги, что является большим плюсом для растений.
Для качественной почвы важным параметром является дренаж.
Плохой дренаж проявляется так: вода мгновенно впитывается при поливе или, наоборот, в почве сразу образуется застой влаги.
Еще один показатель хорошей почвы - это плодородие. Проверить это качество можно с помощью специальных тестов.
Такое исследование можно сделать самостоятельно или в лаборатории по тестированию грунта.
Анализ помогает выяснить степень присутствия в почве полезных элементов: азота, фосфора, калия и не только.
Как правило, большая часть растений любит почвы с чуть кислым или нейтральным уровнем РН.
Определить это можно специальными тестами или обратившись в лабораторию по тестированию почв.
В хорошей земле должны содержаться такие элементы, как компост, перепревший навоз, разложившийся листовой опад.
Эти компоненты положительно влияют на текстуру почвы, повышают ее плодородие и способность копить в себе влагу.
Проверить содержание органики в грунте на участке можно по цвету и консистенции.
Для этого делаем неглубокую лунку и осматриваем содержимое.
Хорошей будет земля черного или очень темного цвета, в такой почвосмеси точно есть органика в достаточном количестве.
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