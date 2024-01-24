Несколько хороших советов для определения качества почвы на участке

11:46 2024-01-24
Несколько хороших советов для определения качества почвы на участке

Эксперт поможет определить, насколько хороша почва в саду, достаточно ли она плодородна, подходит ли для успешного разведения культурных растений.

Хорошей называют такую почву, которая отличается сбалансированным составом.

Обычно такие характеристики свойственны суглинкам, включающим в себя песок, глину, ил.

Такая почва хорошо дренирована и вместе с тем удерживает в себе много влаги, что является большим плюсом для растений.

Для качественной почвы важным параметром является дренаж.

Плохой дренаж проявляется так: вода мгновенно впитывается при поливе или, наоборот, в почве сразу образуется застой влаги.

Еще один показатель хорошей почвы - это плодородие. Проверить это качество можно с помощью специальных тестов.

Такое исследование можно сделать самостоятельно или в лаборатории по тестированию грунта.

Анализ помогает выяснить степень присутствия в почве полезных элементов: азота, фосфора, калия и не только.

Как правило, большая часть растений любит почвы с чуть кислым или нейтральным уровнем РН.

Определить это можно специальными тестами или обратившись в лабораторию по тестированию почв.

В хорошей земле должны содержаться такие элементы, как компост, перепревший навоз, разложившийся листовой опад.

Эти компоненты положительно влияют на текстуру почвы, повышают ее плодородие и способность копить в себе влагу.

Проверить содержание органики в грунте на участке можно по цвету и консистенции.

Для этого делаем неглубокую лунку и осматриваем содержимое.

Хорошей будет земля черного или очень темного цвета, в такой почвосмеси точно есть органика в достаточном количестве.

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