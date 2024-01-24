С помощью пшена можно получить отменный урожай перца

11:55 2024-01-24
С помощью пшена можно получить отменный урожай перца

По словам эксперта, пшено очень полезно для перцев, оно улучшает почву, бережет от болезней и вредителей, повышает урожайность.

Можно замачивать семена перца перед посадкой в отваре пшена.

На два литра воды берем стакан пшена, варим на тихом огне до разваривания.

Остужаем, процеживаем, погружаем в отвар семена на 12 часов. Так они прорастут быстрее и будут сильными.

Еще один вариант - посеять пшено в междурядьях перца, семена сыпать поверх земли, не прикапывая.

Пшено будет мульчей, спасет от сорняков, не даст влаге испаряться.

Пшено выделяет фитонциды, которые предотвращают болезни, отталкивают вредителей.

Подросшие до 15 см ростки обрезаем и кладем на грядку.

Можно подсыпать пшено в компост, перегной, чтобы кормить этим перцы, получится полезное удобрение.

Даем его раз в две недели.

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