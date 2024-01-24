Отчего скручивается лист у помидоров и как быть в этом случае

Если вы заметили, что листья выглядят странно, скрутившись узенькой трубочкой, надо выяснять причину и что-то с этим делать.

Одна из причин - сильная жара, много открытого палящего солнца.

Чтобы меньше испарять влагу, листики сворачиваются. Устраняем проблему стабильным режимом полива.

Листья скручиваются, если есть значительные разницы в температурах, особенно днем и ночью.

Исправляем ситуацию так: ночью в теплице прикрываем дверцу. Если томаты растут в грунте, то на ночь укрываем их спанбондом.

Еще одно важное мероприятие - мульчирование. Корни кустов надо укрыть любым подходящим материалом (сено, солома, опилки и так далее).

Тогда влага будет долго сохраняться в земле, предупреждая скручивание листьев.

Чтобы томаты запасли полезные вещества в зеленой части растения, регулярно подкармливаем их.

Потом вся польза из ботвы перейдет в созревающие плоды.