Как по виду помидоров определить нехватку полезных элементов

12:06 2024-01-24
Как по виду помидоров определить нехватку полезных элементов

Если томаты страдают от дефицита питания, хорошего урожая ждать не приходится, поэтому внимательно осматриваем растения.

Листья стали фиолетовыми - значит нужно дать томатам фосфор, используем, например, суперфосфат.

Зелень томатов скручивается в трубочку, желтеет - нужно подкормить сульфатом калия, древесной золой.

Желтая кайма по краям листьев говорит о нехватке азота. Листики бледнеют, растения тянутся, стебель мягчеет.

Кормим настоем крапивы, мочевиной. Но без перебора, иначе вызовем жирование.

Кончики листиков светлеют, прожилки тоже, зелень только по краям. Нужно дать растению железный купорос.

Листики сжались, плоды поражаются вершинной гнилью - пригодится кальциевая селитра, хлорид кальция. Обработка по листьям.

Если стоит очень сухая и жаркая погода - листики крутятся, нужно наладить режим полива.

Листва вянет, сохнет, опадает, корешки гниют - значит, вы залили свои томаты.

Не забудьте дать сульфат магния, если растение активно плодоносит и слабеет под тяжестью помидоров.

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