Как победить супермуху белокрылку: полезные проверенные советы

12:12 2024-01-24
Как победить супермуху белокрылку: полезные проверенные советы

Белокрылка быстро адаптируется к инсектицидам, поэтому дачникам приходится каждый раз изобретать новые методы борьбы с ней.

Самый простой способ уничтожить белокрылку - смыть ее водой или любой другой жидкостью с растения, например, подкормкой.

Смыв насекомых водой, нужно прорыхлить землю на небольшую глубину и закопать туда мушек.

Можно также использовать клеевые ловушки в виде пленки или бумаги, они должны быть желтого цвета, которые привлекает насекомых.

На поверхность наносится энтомологический клей.

Ловушки развешиваем по всей теплице, закрепляем на горизонтальной проволоке шпалеры, рядом с верхними частями растений.

Замену ловушек делаем раз в 2 недели.

Огурцы, патиссоны, кабачки надо каждые 10 дней опрыскать "Бутоном", разводим 10 г в 10 л воды.

Можно использовать "Искру" - таблетка на 10 л, или "Циркон" - 1,5 мл на 10 л воды.

Подойдет и "Карбофос" - берем 40 г на 10 л воды. Объема хватает на обработку 100 квадратов земли.

Еще одно средство, которое разводим в литре воды, берем 25 мл "Бензилбензоата". Опрыскиваем три раза с перерывами в три дня.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
15:08

Светлана Игнатьева

Умер экс-солист культовой поп-группы Rednex Андерс Сандберг

Умер экс-солист культовой поп-группы Rednex Андерс Сандберг

Причина кончины 55-летнего музыканта не называется, но ее подтвердили представители культового коллектива.
Светлана Игнатьева
14:57

Светлана Игнатьева

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

Гости гостиницы Four Seasons жаловались, что певица ходит у бассейна топлес, заставляя других чувствовать себя некомфортно.
Светлана Игнатьева
14:47

Светлана Игнатьева

Суд взыскал с компании Юрия Гальцева 1,5 миллиона российских рублей

Суд взыскал с компании Юрия Гальцева 1,5 миллиона российских рублей

Арбитражный суд потребовал от предприятия оплаты аренды за ресторан «Чаплин-клуб» в Петербурге.
Андрей Ткачёв
14:38

Андрей Ткачёв

В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа своей бабушки

В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа своей бабушки

Девочка долго не хотела рассказывать о случившемся, но неладное заподозрила мать школьницы.
Андрей Ткачёв
14:32

Андрей Ткачёв

Психолог МЧС спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Сочи

Психолог МЧС спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Сочи

Потенциального самоубийцу заметили полицейские, после чего к месту событий был вызван наряд спасателей.
Андрей Ткачёв
14:26

Андрей Ткачёв

Московские грабители похитили из квартиры кота и лоток

Московские грабители похитили из квартиры кота и лоток

Злоумышленники проникли в квартиру парня, который проходит срочную службу в армии.
Андрей Ткачёв
14:21

Андрей Ткачёв

В Туве откроют международную академию шаманизма

В Туве откроют международную академию шаманизма

Тувинские шаманы хотят делиться своим опытом с подрастающим поколением и иностранцами, которые хотят заниматься шаманизмом.
article_image 14:22

Специалисты выяснили, какие песни не стоит слушать за рулем

Водителю не стоит отвлекаться во время езды на дороге во избежание дорожно-транспортного происшествия, однако многие люди любят управлять авто под аккомпанемент своих любимых композиций.

article_image 14:17

О чем должен знать каждый водитель: мнение эксперта

Чтобы избежать потенциально опасной ситуации на дороге, важно не только знать правила дорожного движения.

article_image 14:14

Математики выяснили, где лучше парковать автомобиль

Учёные Павел Крапивский и Сидней Реднер написали научную статью, посвящённую правильной парковке автомобиля с точки зрения математики.