Как победить супермуху белокрылку: полезные проверенные советы

Самый простой способ уничтожить белокрылку - смыть ее водой или любой другой жидкостью с растения, например, подкормкой.

Смыв насекомых водой, нужно прорыхлить землю на небольшую глубину и закопать туда мушек.

Можно также использовать клеевые ловушки в виде пленки или бумаги, они должны быть желтого цвета, которые привлекает насекомых.

На поверхность наносится энтомологический клей.

Ловушки развешиваем по всей теплице, закрепляем на горизонтальной проволоке шпалеры, рядом с верхними частями растений.

Замену ловушек делаем раз в 2 недели.

Огурцы, патиссоны, кабачки надо каждые 10 дней опрыскать "Бутоном", разводим 10 г в 10 л воды.

Можно использовать "Искру" - таблетка на 10 л, или "Циркон" - 1,5 мл на 10 л воды.

Подойдет и "Карбофос" - берем 40 г на 10 л воды. Объема хватает на обработку 100 квадратов земли.

Еще одно средство, которое разводим в литре воды, берем 25 мл "Бензилбензоата". Опрыскиваем три раза с перерывами в три дня.