Как убрать тлю на садовом участке уксусом

12:16 2024-01-24
Как убрать тлю на садовом участке уксусом

Бывалые дачники нередко прибегают к помощи уксуса, чтобы бороться с опасным огородным вредителем.

На 10 л воды берем столовую ложку уксусной эссенции или 10 столовых ложек столового уксуса.

Получается очень простой, дешевый раствор, которым надо опрыскать листья пораженного растения.

Можно не только проводить опрыскивания, но и поливать огородные культуры прямо из лейки.

Раствор будет очень легкий, ожог растения получить не могут.

Поливы или обработки распылителем делаем очень обильные.

Лейка помогает лучше добраться до тли, которая прячется в скрученных листьях.

После мощной обработки пройдет пару дней, и вы не узнаете свои растения.

Никаких скрученных листьев, никакой тли, красивые здоровые кусты.

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