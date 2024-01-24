Дачный эксперт назвал простое средство, которое избавит от морковной мухи

Если вы заметили, что морковная ботва стала фиолетово-красной, а верхняя часть корнеплода тоже изменила свой цвет, нужно бить тревогу.

Скорее всего, на грядках завелась морковная муха.

Есть простой способ избавиться от вредителя. На пять литров воды берем 40 мл спирта нашатырного.

Опрыскиваем растения, но сначала хорошо поливаем их обычной водой.

Второе эффективное средство. На 5 л воды добавляем 1-3 чайные ложки борной кислоты, пару капель йода, 2 большие ложки нашатыря.

Поливаем грядки чистой водой, потом обрабатываем их этим раствором.

Это не только помощь в борьбе с мухой, но и подкормка для растений.