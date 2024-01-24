Эффективная подкормка для крепкой рассады томатов из отвара картошки

Рассказываем, как укрепить рассаду простым отваром от картошки.

После такого лакомства саженцы будут быстро расти и хорошо развиваться.

Подкормку вносим раз в неделю. Готовим ее так: помыть картофелины, залить водой, отварить.

Но варим без добавления соли и приправ. Когда пройдет 20 минут, жидкость надо слить и остудить.

Этой картофельной водой подкармливаем рассаду томатов.

Но сначала добавляем в нее пару капель йода, поливы делаются под корень.