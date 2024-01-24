Что надо знать о поливе комнатных цитрусовых растений

12:23 2024-01-24
Что надо знать о поливе комнатных цитрусовых растений

Цитрусовые болезненно реагируют на малейшие недочеты в режиме увлажнения, поэтому следим за поливом.

При поливе цитрусовых надо придерживаться строгих, но простых правил, тогда растения будут нормально расти и развиваться.

Нельзя использовать водопроводную воду. Поливочная жидкость должна быть без солей.

Воду из-под крана берем после кипячения. Хороший вариант - дождевая или талая вода.

Определить, надо ли поливать растение, можно простым путем. Постучите деревянным предметом по стенке вазона.

Если ком земли пересох, то звук будет идти звонкий. Если влага в вазоне еще есть, удары поучатся глухими.

Частая ошибка - неправильный полив в холодное время года. Осенью и зимой растение находится в состоянии покоя.

Много воды ему не нужно. Обильный полив вызывает застой воды и гниение корней.

От этого растение не может питаться, дышать, оно сбрасывает листву и погибает.

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