Что надо знать о поливе комнатных цитрусовых растений

При поливе цитрусовых надо придерживаться строгих, но простых правил, тогда растения будут нормально расти и развиваться.

Нельзя использовать водопроводную воду. Поливочная жидкость должна быть без солей.

Воду из-под крана берем после кипячения. Хороший вариант - дождевая или талая вода.

Определить, надо ли поливать растение, можно простым путем. Постучите деревянным предметом по стенке вазона.

Если ком земли пересох, то звук будет идти звонкий. Если влага в вазоне еще есть, удары поучатся глухими.

Частая ошибка - неправильный полив в холодное время года. Осенью и зимой растение находится в состоянии покоя.

Много воды ему не нужно. Обильный полив вызывает застой воды и гниение корней.

От этого растение не может питаться, дышать, оно сбрасывает листву и погибает.