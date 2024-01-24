Газеты и картон для мульчирования грядок лука

12:26 2024-01-24
Газеты и картон для мульчирования грядок лука

Рассказываем про эффективный агротехнический прием для разведения овощей в открытом грунте.

Мульча из газет противостоит прорастанию сорняков, облегчая заботы дачника.

Благодаря этой процедуре в почве долго сохраняется влага, что особенно важно в летнюю жару.

Газеты сначала надо замачивать в воде, раскладываем их по земле мокрыми в пять слоев.

Разложенные газеты присыпаем почвой, делаем в них отверстия для высаживания луковиц.

Солнце не проходит через слои газет, и от этого корни сорной травы погибают.

Газеты хорошо подходят для мульчирования однолетних культур. Осенью они разлагаются, превращаясь в удобрение.

Многолетники можно мульчировать картоном, который будет разлагаться дольше.

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