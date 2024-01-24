Садовод-эксперт перечислил лучшие рецепты побелки для сада

12:34 2024-01-24
Садовод-эксперт перечислил лучшие рецепты побелки для сада

Рассказываем, чем лучше всего белить деревья в саду: надежные рецепты от специалиста.

Состав на основе медного купороса. На 10 л воды добавляем 2 кг извести, 500 г купороса, 2 большие ложки мучного клейстера.

На основе казеинового клея: в 10 л воды добавляем 500 г медного или железного купороса, 2 кг извести, 100 к казеинового клея.

Из березового дегтя: в 10 л воды разводим медный купорос - 300 г, коровяк - 1 кг, березовый деготь - 50 г, половину куска хозяйственного мыла.

С клеем для обоев: на 10 л воды берем 200 г обойного клея, 2 кг извести.

Из глины: на 1 кг извести добавляем 10 л воды, 200 г медного купороса, 2 кг извести.

Мел с молоком: на 9 л воды берем литр молока, 100 г зеленого мыла, 1 кг глины, 2 кг мела.

Клейстер и мел: на 10 л воды берем 2 кг мела, 10 больших ложек мучного клейстера.

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