Дачный эксперт указал особенности и преимущества кабачка Мячик

12:36 2024-01-24
Дачный эксперт указал особенности и преимущества кабачка Мячик

Знакомим дачников с необычным сортом кабачков Мячик и рассказываем про важные нюансы.

Интересный сор необычного внешнего вида. Он и в самом деле очень напоминает мячик своими округлыми формами.

Приятный нежный вкус, идеально подходит для фарширования.

Если собрать плоды пораньше, они выйдут маленькие, симпатичные, как одна порция - весом до 200 г.

Плодоносит через 55 дней посл всходов. Растет компактными кустиками.

Хорошо переносит холод, отличается высокой урожайностью.

Заваливает плодами до холодной поры. Одно растение обеспечит едой семью из 4 человек.

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