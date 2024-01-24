Дачный эксперт указал особенности и преимущества кабачка Мячик

Интересный сор необычного внешнего вида. Он и в самом деле очень напоминает мячик своими округлыми формами.
Приятный нежный вкус, идеально подходит для фарширования.
Если собрать плоды пораньше, они выйдут маленькие, симпатичные, как одна порция - весом до 200 г.
Плодоносит через 55 дней посл всходов. Растет компактными кустиками.
Хорошо переносит холод, отличается высокой урожайностью.
Заваливает плодами до холодной поры. Одно растение обеспечит едой семью из 4 человек.
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