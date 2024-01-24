Дачный эксперт указал особенности и преимущества кабачка Мячик

Интересный сор необычного внешнего вида. Он и в самом деле очень напоминает мячик своими округлыми формами.

Приятный нежный вкус, идеально подходит для фарширования.

Если собрать плоды пораньше, они выйдут маленькие, симпатичные, как одна порция - весом до 200 г.

Плодоносит через 55 дней посл всходов. Растет компактными кустиками.

Хорошо переносит холод, отличается высокой урожайностью.

Заваливает плодами до холодной поры. Одно растение обеспечит едой семью из 4 человек.