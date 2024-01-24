Дачный эксперт рассказал, когда приходи срок для обновления грунта в теплице

Обычно в теплице растут одни и те же растения из года в год.

Это рано или поздно заканчивается оскудением почвы и падением урожайности.

Начинают активно атаковать вредители и распространяться болезни.

Почва теряет плодородность, уплотняется. Грунт надо менять.

В теплицах, где выращивают огурцы и помидоры, землю меняют раз в 2-3 года.

Сначала надо обеззаразить стенки теплицы. Заменяем грунт при температуре 10-15 тепла.

Убираем верхнюю часть на глубину в 15 см, можно в 30 см, если в почве есть вредители.

Теперь подсыпаем свежий грунт, берем из огорода, добавляем туда компост, песок.

Обрабатываем землю Фитоспорином, сеем туда сидераты.