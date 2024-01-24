Дачный эксперт рассказал, когда приходи срок для обновления грунта в теплице

12:40 2024-01-24
Дачный эксперт рассказал, когда приходи срок для обновления грунта в теплице

Время от времени землю в теплице надо менять, чтобы не снижались урожаи растущих там овощей.

Обычно в теплице растут одни и те же растения из года в год.

Это рано или поздно заканчивается оскудением почвы и падением урожайности.

Начинают активно атаковать вредители и распространяться болезни.

Почва теряет плодородность, уплотняется. Грунт надо менять.

В теплицах, где выращивают огурцы и помидоры, землю меняют раз в 2-3 года.

Сначала надо обеззаразить стенки теплицы. Заменяем грунт при температуре 10-15 тепла.

Убираем верхнюю часть на глубину в 15 см, можно в 30 см, если в почве есть вредители.

Теперь подсыпаем свежий грунт, берем из огорода, добавляем туда компост, песок.

Обрабатываем землю Фитоспорином, сеем туда сидераты.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
15:21

Светлана Игнатьева

Диана Арбенина отстояла свой концерт во Владивостоке

Диана Арбенина отстояла свой концерт во Владивостоке

Ранее активисты региона просили в этом городе запретить концерт Арбениной, запланированный на 27 февраля.
Светлана Игнатьева
15:08

Светлана Игнатьева

Умер экс-солист культовой поп-группы Rednex Андерс Сандберг

Умер экс-солист культовой поп-группы Rednex Андерс Сандберг

Причина кончины 55-летнего музыканта не называется, но ее подтвердили представители культового коллектива.
Светлана Игнатьева
14:57

Светлана Игнатьева

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

Гости гостиницы Four Seasons жаловались, что певица ходит у бассейна топлес, заставляя других чувствовать себя некомфортно.
Светлана Игнатьева
14:47

Светлана Игнатьева

Суд взыскал с компании Юрия Гальцева 1,5 миллиона российских рублей

Суд взыскал с компании Юрия Гальцева 1,5 миллиона российских рублей

Арбитражный суд потребовал от предприятия оплаты аренды за ресторан «Чаплин-клуб» в Петербурге.
Андрей Ткачёв
14:38

Андрей Ткачёв

В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа своей бабушки

В Москве 14-летняя школьница забеременела от мужа своей бабушки

Девочка долго не хотела рассказывать о случившемся, но неладное заподозрила мать школьницы.
Андрей Ткачёв
14:32

Андрей Ткачёв

Психолог МЧС спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Сочи

Психолог МЧС спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Сочи

Потенциального самоубийцу заметили полицейские, после чего к месту событий был вызван наряд спасателей.
Андрей Ткачёв
14:26

Андрей Ткачёв

Московские грабители похитили из квартиры кота и лоток

Московские грабители похитили из квартиры кота и лоток

Злоумышленники проникли в квартиру парня, который проходит срочную службу в армии.
article_image 14:22

Специалисты выяснили, какие песни не стоит слушать за рулем

Водителю не стоит отвлекаться во время езды на дороге во избежание дорожно-транспортного происшествия, однако многие люди любят управлять авто под аккомпанемент своих любимых композиций.

article_image 14:17

О чем должен знать каждый водитель: мнение эксперта

Чтобы избежать потенциально опасной ситуации на дороге, важно не только знать правила дорожного движения.

article_image 14:14

Математики выяснили, где лучше парковать автомобиль

Учёные Павел Крапивский и Сидней Реднер написали научную статью, посвящённую правильной парковке автомобиля с точки зрения математики.