Дачный эксперт рассказал, когда приходи срок для обновления грунта в теплице

Обычно в теплице растут одни и те же растения из года в год.
Это рано или поздно заканчивается оскудением почвы и падением урожайности.
Начинают активно атаковать вредители и распространяться болезни.
Почва теряет плодородность, уплотняется. Грунт надо менять.
В теплицах, где выращивают огурцы и помидоры, землю меняют раз в 2-3 года.
Сначала надо обеззаразить стенки теплицы. Заменяем грунт при температуре 10-15 тепла.
Убираем верхнюю часть на глубину в 15 см, можно в 30 см, если в почве есть вредители.
Теперь подсыпаем свежий грунт, берем из огорода, добавляем туда компост, песок.
Обрабатываем землю Фитоспорином, сеем туда сидераты.
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