Как выращивать богатый урожай огурцов: советы бывалых дачников

12:42 2024-01-24
Как выращивать богатый урожай огурцов: советы бывалых дачников

Лучшая подборка советов, которые пригодятся при уходе за огурцами в период вегетации для усиленного плодоношения.

Как только пошли всходы, на этапе 3-4 листиков, опрыскиваем саженцы таким раствором.

На 10 л воды капаем 30 капель йода, добавляем 20 г стружки хозяйственного мыла, вливаем литр молока. Обработки делаем каждые 10 дней.

Замачиваем хлем в ведре с водой. Утром добавляем к нему баночку йода. Литр жидкости размешиваем в ведре с чистой водой.

Опрыскиваем растения каждые 2 недели. Можно обрабатывать до осени, ботва не пожелтеет.

На 2 л молочной сыворотки добавляем 150 г сахара. Опрыскиваем или поливаем огуречные посадки. Будет много завязей и хорошие плоды.

Регулярно поливаем огурцы, используем теплую отстоянную воду.

Почти литр луковой шелухи высыпаем в 10 л воды, кипятим. Настаиваем 12 часов и процеживаем. Разбавляем: на литр настоя берем 4 л чистой воды. Опрыскиваем ботву, поливаем землю.

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