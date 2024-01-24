Как выращивать богатый урожай огурцов: советы бывалых дачников

Как только пошли всходы, на этапе 3-4 листиков, опрыскиваем саженцы таким раствором.

На 10 л воды капаем 30 капель йода, добавляем 20 г стружки хозяйственного мыла, вливаем литр молока. Обработки делаем каждые 10 дней.

Замачиваем хлем в ведре с водой. Утром добавляем к нему баночку йода. Литр жидкости размешиваем в ведре с чистой водой.

Опрыскиваем растения каждые 2 недели. Можно обрабатывать до осени, ботва не пожелтеет.

На 2 л молочной сыворотки добавляем 150 г сахара. Опрыскиваем или поливаем огуречные посадки. Будет много завязей и хорошие плоды.

Регулярно поливаем огурцы, используем теплую отстоянную воду.

Почти литр луковой шелухи высыпаем в 10 л воды, кипятим. Настаиваем 12 часов и процеживаем. Разбавляем: на литр настоя берем 4 л чистой воды. Опрыскиваем ботву, поливаем землю.