Поддерживающие круги для выращивания смородины, пионов и других кустовых растений

Поддерживающие круги можно сделать своими руками для самых разных растений: смородины, крыжовника, роз, пионов.
Для этих целей подойдут остатки полипропиленовых или металлопластиковых труб.
Нужны соединительные муфты из любой разновидности труб, которые будут чуть большего диаметра.
К примеру, это могут быть ПВХ трубы 20-го диаметра, которые крепко соединяются муфтами из труб 25-го диаметра.
Также необходимы арматурки для изготовления вертикальных опор или фрагменты трудно гнущейся трубы, несколько саморезов.
Конструкция легко собирается самостоятельно.
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