Шпаргалка дачника: хитрости по разведению садово-огородных растений

Поливы томатов делаем непосредственно под корень, не используем дождевание в теплице.

Почву в теплицах надо мульчировать, например, перегноем или компостом слоем в 2-3 см.

Можно брать солому и сухую траву более плотным пластом.

Можно использовать в качестве мульчи крапиву. Она хорошо влияет на плодоношение и отпугивает слизней и улиток.

Сорные растения на даче задействуйте для приготовления зеленых удобрений, например, крапиву, окопник, ромашку, пижму, пастушью сумку, хвощ, одуванчик.

Эти сорняки привлекают опылителей, предупреждают болезни, питают растения.

Одуванчики выделяют этилен, который помогает созревать плодам.

Если в теплице выросли одуванчики не спешите их выдергивать.

Одуванчики также служат источником железа, кальция, фосфора, витаминов.