Россиянка устроила стриптиз в самолёте после выпитого самогона

40-летняя гражданка России устроила настоящее представление на самолёте, следующем по рейсу Чебоксары-Москва: во время полёта женщину несколько раз стошнило на соседа, а после этого буйная пассажирка принялась танцевать.

В момент посадки в Москве женщина практически полностью разделась, ошарашив других пассажиров. При этом она игнорировала замечания бортпроводников.

По прилёте в Москву хулиганку задержали полицейские. Женщина призналась, что перед полётом она выпила самогона с подругами, а сам рейс совсем не помнит.