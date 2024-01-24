Россиянка устроила стриптиз в самолёте после выпитого самогона

13:35 2024-01-24
Россиянка устроила стриптиз в самолёте после выпитого самогона

Пьяная пассажирка рейса Чебоксары-Москва начала дебоширить во время посадки самолёта.

40-летняя гражданка России устроила настоящее представление на самолёте, следующем по рейсу Чебоксары-Москва: во время полёта женщину несколько раз стошнило на соседа, а после этого буйная пассажирка принялась танцевать.

В момент посадки в Москве женщина практически полностью разделась, ошарашив других пассажиров. При этом она игнорировала замечания бортпроводников.

По прилёте в Москву хулиганку задержали полицейские. Женщина призналась, что перед полётом она выпила самогона с подругами, а сам рейс совсем не помнит.

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