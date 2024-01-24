Горбачев объяснил, почему развалил СССР

13:55 2024-01-24
Горбачев объяснил, почему развалил СССР

Политик считал, что Советский Союз можно было сохранить, но ему в девяностых годах это не удалось.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в свое время признался, что не снимает с себя ответственность за распад Советского Союза, пишет rosnews.biz.

В интервью СМИ политик заявил:

Реформировать и обновлять Союз было необходимо и возможно. Мы с запозданием, но пошли по этому пути.

Если бы все участники процесса проявили ответственность, то он дал бы результат. У нас были бы сильные суверенные республики и сильный эффективный центр, действующий в их общих интересах.

Однако мы не смогли решить эту задачу. Я не снимаю с себя долю ответственности.

Горбачев при этом заявил, что его совесть чиста.

Я отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами, - подчеркнул Михаил Сергеевич.

Он добавил, что был убежден: из-за угрозы начала военных действий действовать силовыми методами было нельзя. 

Бывший генсек СССР также считал, что даже после августовского путча, в результате которого республики приняли декларации о суверенитете и независимости, можно было договориться о создании союзного конфедеративного государства. Проект такого договора был подготовлен.

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