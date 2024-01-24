Горбачев объяснил, почему развалил СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в свое время признался, что не снимает с себя ответственность за распад Советского Союза, пишет rosnews.biz.
В интервью СМИ политик заявил:
Реформировать и обновлять Союз было необходимо и возможно. Мы с запозданием, но пошли по этому пути.
Если бы все участники процесса проявили ответственность, то он дал бы результат. У нас были бы сильные суверенные республики и сильный эффективный центр, действующий в их общих интересах.
Однако мы не смогли решить эту задачу. Я не снимаю с себя долю ответственности.
Горбачев при этом заявил, что его совесть чиста.
Я отстаивал Союз до конца, действуя политическими методами, - подчеркнул Михаил Сергеевич.
Он добавил, что был убежден: из-за угрозы начала военных действий действовать силовыми методами было нельзя.
Бывший генсек СССР также считал, что даже после августовского путча, в результате которого республики приняли декларации о суверенитете и независимости, можно было договориться о создании союзного конфедеративного государства. Проект такого договора был подготовлен.