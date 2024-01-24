В Белгородской области разбился самолёт Ил-76 c 65 военнопленными ВСУ

24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе потерпел крушение российский самолёт Ил-76. Известно, что на борту самолёта находились 6 членов экипажа, трое российских военных и 65 украинских военнопленных.

Ряд подконтрольных Киеву СМИ заявили, что самолёт был сбит силами ВСУ. Позднее стало известно, что в самолёте находились украинские военнопленные, из-за чего Telegram-каналы ВСУ начали удалять сообщения о сбитии самолёта.

Представитель военного комитета Госдумы Андрей Картополов утверждает, что армия Украины сбила российский самолёт тремя ракетами HIMARS или IRIS-T.