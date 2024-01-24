Малыш-робот стал звездой на Неделе моды в Париже

Модный дом Schiaparelli сумел удивить посетителей Недели моды в Париже, пишет lady.mail.ru.

В минувшем году креативный директор бренда Дэниел Розберри впечатлил поклонников головами диких животных на плечах моделей, а в этом сезоне решил вывести на подиум ребенка.

Кроху в металлическом киберкостюме робота вынесла на руках одна из моделей.

Маленький участник шоу блестяще справился со своей задачей и даже не заплакал.