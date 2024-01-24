Малыш-робот стал звездой на Неделе моды в Париже

Модный дом Schiaparelli сумел удивить посетителей Недели моды в Париже, пишет lady.mail.ru.
В минувшем году креативный директор бренда Дэниел Розберри впечатлил поклонников головами диких животных на плечах моделей, а в этом сезоне решил вывести на подиум ребенка.
Кроху в металлическом киберкостюме робота вынесла на руках одна из моделей.
Маленький участник шоу блестяще справился со своей задачей и даже не заплакал.
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