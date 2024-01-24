В Туве откроют международную академию шаманизма

В пресс-службе Верховного шамана России сообщают, что в 2024 году в Туве будет открыта первая в мире международная академия шаманизма. Известно, что обучающиеся в данной академии будут изучать теорию и практику шаманского дела.

Поскольку международная академия шаманизма только начинает свою работу, первый поток студентов не превысит десять человек, однако учиться в заведении смогут как россияне, так и иностранные граждане.

Кроме того, в тувинской академии шаманизма будут принимать группы туристов, которые хотят наглядно ознакомиться с историей шаманского мастерства.