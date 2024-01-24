Психолог МЧС спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Сочи

Россиянин перелез через перила Мацетинского моста в Сочи, очевидно готовясь к смертельному прыжку. К самоубийце подбежали сотрудники МВД, которые около часа уговаривали мужчину отказаться от рокового поступка.

После этого к месту событий приехал наряд МЧС вместе с психологом-спасателем. Психолог также уговаривал мужчину не совершать самоубийство. В момент разговора психолог схватил суицидента и принялся тащить через перила.

К психологу подбежали другие сотрудники МЧС и полицейские, после чего они вместе сняли мужчину с моста. Очевидцы принялись бурно аплодировать специалистам, которые спасли ещё одну человеческую жизнь.