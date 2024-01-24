Суд взыскал с компании Юрия Гальцева 1,5 миллиона российских рублей

У юмориста Юрия Гальцева возникли проблемы с его бизнесом. Артист несколько лет назад открыл ресторан «Чаплин-клуб» в центре Петербурга.

Однако дела его идут не лучшим образом: арбитражный суд взыскал с фирмы свыше 1,5 миллиона рублей за то, что юрлицо не платило за аренду помещения.

Компания «Сатурн ВМ» иск подала в июне 2023 года. Компания потребовала с клуба Гальцева более 1,6 миллиона рублей за аренду, однако суд немного снизил сумму требований.

Юрий Гальцев владеет «Чаплин-клубом» вместе с партнером Михаилом Кожеуровым, каждый владеет по 50 процентов в ООО «ЧК», сообщает kp.ru.

Гендиректором является Юрий Гальцев. По данным базы СПАРК, в 2022 году клуб принес прибыль только в 265 тысяч рублей. Но самым сложным за последние годы оказался ковидный 2020-й. заведение тогда понесло убытки более чем в 1 миллион рублей при годовом обороте предприятия 5-6 миллионов рублей.