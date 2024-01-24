Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

14:57 2024-01-24
Отель в США внес Бритни Спирс в черный список

Гости гостиницы Four Seasons жаловались, что певица ходит у бассейна топлес, заставляя других чувствовать себя некомфортно.

Певица Бритни Спирс попала в черный список отеля Four Seasons. Причиной этого якобы стали жалобы гостей, пишет The Sun со ссылкой на свои источники.

Инсайдеры газеты подтвердили слухи, будто звезде временно запретили посещать пятизвездочную гостиницу в Вестлейк-Виллидж - в нескольких минутах езды от ее особняка. Бритни Спирс, по их словам, доводила скандальным поведением сотрудников и гостей.

Она много лет посещает отель Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, однако в последнее время причиняет головную боль персоналу.

В минувшем году ей запретили жить в отеле, затем разрешили. Однако теперь опять добавили в черный список. Некоторые гости жаловались, что певица ходит у бассейна топлес, заставляя других чувствовать себя некомфортно.

Поведение Бритни часто бывает странным и раздражающим, — заявил источник.

Менеджер певицы при этом заявил, что данная история «не соответствует действительности». Представители Four Seasons это никак не прокомментировали.

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