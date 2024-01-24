Диана Арбенина отстояла свой концерт во Владивостоке

Концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» во Владивостоке, который власти города ранее рекомендовали отменить, состоится. Как сообщает РИА Новости, мероприятие согласовано с Минюстом России.

Агентство напоминает, что ранее один из жителей региона в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко попросил запретить концерт Арбениной, запланированный на 27 февраля.

Накануне в Муниципальном центре Владивостока рассказали, что организаторам концерта дали рекомендации согласовать его с Минюстом РФ.

И в итоге заявили, что "концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" проводится в соответствии с действующим законодательством РФ, отмены не планируется".

Ранее, в октябре 2023 года концерт Арбениной отменили в Йошкар-Оле. Позже певица сообщила об отмене концерта в ноябре в Томске.