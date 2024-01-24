Петербуржец разгромил дагестанское кафе из-за плохой шаурмы

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга вломился в кафе, принадлежащее этническим дагестанцам. Агрессивно настроенный мужчина принялся громить ресторан, утверждая, что шаурма в заведении невкусная.

При этом нападавший кричал о том, что плохую шаурму попробовала его мама. Вероятно, это и стало причиной столь бурного гнева вломившегося в кафе мужчины.

В настоящий момент дебошир задержан. Ему предстоит возместить ущерб заведению, и речь идёт не о маленькой сумме: петербуржец наломал дров на более чем 100 тысяч рублей.