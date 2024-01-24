Петербуржец разгромил дагестанское кафе из-за плохой шаурмы

16:26 2024-01-24
Петербуржец разгромил дагестанское кафе из-за плохой шаурмы

События развернулись в городе Стрельня Ленинградской области. Известно, что дебошир был изрядно пьян.

Нетрезвый житель Санкт-Петербурга вломился в кафе, принадлежащее этническим дагестанцам. Агрессивно настроенный мужчина принялся громить ресторан, утверждая, что шаурма в заведении невкусная.

При этом нападавший кричал о том, что плохую шаурму попробовала его мама. Вероятно, это и стало причиной столь бурного гнева вломившегося в кафе мужчины.

В настоящий момент дебошир задержан. Ему предстоит возместить ущерб заведению, и речь идёт не о маленькой сумме: петербуржец наломал дров на более чем 100 тысяч рублей.

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