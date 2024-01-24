В Полоцке у супружеской пары изъяли полкило наркотиков

В Оршанском районе Витебской области задержали двух супругов, работавших наркокурьерами. Для задержания злоумышленников были задействованы силы Полоцкого РОВД и наряд ОМОНа.

41-летний мужчина и его 39-летняя жена забрали оптовый клад мефедрона в лесу возле Орши. Позднее пара вернулась в Полоцк для закладки наркотиков.

Увы, но план начинающих наркодельцов пошёл коту под хвост, поскольку правоохранители нагрянули с обыском на их квартиру. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у мужа и жены изъяли полкило мефедрона.