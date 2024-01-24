Житель Бреста отправился в тюрьму на 12 лет за работу наркозакладчиком

В ноябре 2023 года 23-летний брестчанин приобрёл оптовую партию наркотиков в запрещённом даркнет-магазине. После этого парень расфасовал наркотики на более мелкие партии, продав их на территории Бреста посредством закладок.

Предприимчивый мужчина попал в поле зрения правоохранителей. Далее последовали обыск и допрос, на котором задержанный во всём сознался. Теперь наркоторговец отправляется в колонию усиленного режима на 12 лет.

Также у осужденного изъявили два мобильных телефона, которые отправляются в доход государства. Мужчина может обжаловать данное решение.