В Речицком районе пьяный попутчик напал с ножом на водителя

17:10 2024-01-24
В Речицком районе пьяный попутчик напал с ножом на водителя

Ехавший в Светлогорск мужчина согласился взять попутчика на дороге, но даже не предполагал, чем это обернётся.

Событие произошло вечером 23 января, когда 46-летний водитель Hyundai поехал в Светлогорск из Речицы. По дороге мужчина остановился и подобрал попутчика. Выяснилось, что "голосовавший" пьян, однако водитель всё равно согласился его везти.

В какой-то момент новоиспечённый пассажир Hyundai неожиданно попросил остановить машину. После этого пьяный парень достал нож и ударил им водителя в шею.

Пострадавший выбежал на дорогу и сам остановил "попутку", водитель которой довёз раненого мужчину до больницы. Милиционеры оперативно задержали нападавшего, им оказался 22-летний парень.

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