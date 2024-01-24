В Речицком районе пьяный попутчик напал с ножом на водителя

Событие произошло вечером 23 января, когда 46-летний водитель Hyundai поехал в Светлогорск из Речицы. По дороге мужчина остановился и подобрал попутчика. Выяснилось, что "голосовавший" пьян, однако водитель всё равно согласился его везти.

В какой-то момент новоиспечённый пассажир Hyundai неожиданно попросил остановить машину. После этого пьяный парень достал нож и ударил им водителя в шею.

Пострадавший выбежал на дорогу и сам остановил "попутку", водитель которой довёз раненого мужчину до больницы. Милиционеры оперативно задержали нападавшего, им оказался 22-летний парень.