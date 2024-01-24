Как ухаживать за клубникой с середины и до конца лета: основные работы на грядках

В первую очередь обрываем старые, засохшие, больные листики.

Не нужно с этим тянуть, они выполнили свою функцию и толку от этих листьев уже нет.

Рыхлим почву между рядами на глубину в 10 см. Возле кустов сильно не заглубляемся, чтобы не навредить корням.

Они находятся в верхнем слое почвы. Окучиваем кустики, покрывая на рожках клубники придаточные корешки.

Питаем клубнику. Она потратила много сил на плодоношение, ей нужно восстановиться.

Выбираем минеральное удобрение, вносим по 20 г на квадратный метр.

Можно использовать специальное удобрение для клубники, подойдет и аммофоска.

После сухих подкормок обязательно надо обильно пролить землю водой.