Садовод-любитель рассказал об оптимальных сроках высадки роз осенью

Итак, сажаем розы осенью. Самое лучшее время - с начала сентября и до середины октября.

Раньше этого срока высаживать не рекомендуется. Цветы станут пускать энергию на отращивание молодых побегов и почек.

Более поздняя посадка тоже чревата проблемами. Растениям не хватит времени, чтобы пустить корни, закрепиться и окрепнуть до прихода заморозков.

Готовим посадочные лунки в начале сентября, вносим туда органику.

Не забываем убрать у саженцев невызревшие побеги, сохраняем только несколько самых сильных - до 5 веток.