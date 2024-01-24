Садовод-любитель рассказал об оптимальных сроках высадки роз осенью

Итак, сажаем розы осенью. Самое лучшее время - с начала сентября и до середины октября.
Раньше этого срока высаживать не рекомендуется. Цветы станут пускать энергию на отращивание молодых побегов и почек.
Более поздняя посадка тоже чревата проблемами. Растениям не хватит времени, чтобы пустить корни, закрепиться и окрепнуть до прихода заморозков.
Готовим посадочные лунки в начале сентября, вносим туда органику.
Не забываем убрать у саженцев невызревшие побеги, сохраняем только несколько самых сильных - до 5 веток.
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