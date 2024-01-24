Осенние заботы дачника в розарии: предзимняя обрезка, заготовка черенков, создание укрытий

18:48 2024-01-24
Осенние заботы дачника в розарии: предзимняя обрезка, заготовка черенков, создание укрытий

Осенью цветовод должен еще немного потрудиться перед зимним отдыхом: что делать в цветнике перед зимой.

Обрезку делаем до заморозков, удобно во второй половине октября. Удаляем невызревшие побеги, жировики.

Крепкие ветки чайногибридных роз укорачиваем наполовину, маленькие розы, флорибунды, почвопокровные, полиантовые обрезаем на одну треть.

Плетистым розам нужно срезать невызревшие макушки, а также слабые и старые ветки.

Затем их нужно снять с опор и связать шпагатом аккуратно, уложив на еловый лапник.

Черенки готовим во время обрезки. Выбираем одревесневшие, хорошо развитые, вызревшие стебли-однолетки, ровные, аккуратные, диаметром в 5 мм.

Нарезаем черенки по 20 см, оставляя 3-4 почки. Срез делаем внизу под самой почкой, вверху - наискосок в середине междоузлий.

Черенки вяжем пучком, оборачиваем в мешковину, храним в мокром песке, соблюдая температуру +1 градус.

Подготовим укрытия к зиме. После похолодания окучиваем розы сухой землей с песком 1:1, создавая слой в 25 см.

Когда похолодает до -5, утепляем цветы.

Устанавливаем каркас над кустами, покрываем его нетканым материалом, закрываем полиэтиленом, оставив отверстие в торце. Все делаем в сухую погоду.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
19:06

Алиса Семенова

Летняя шпаргалка для садоводов, которые хотят вкусного и обильного урожая огурцов

Летняя шпаргалка для садоводов, которые хотят вкусного и обильного урожая огурцов

Предлагаем полезные подсказки, без которых не обойтись при уходе за огурцами летом: урожай будет на высоте.
Алиса Семенова
19:01

Алиса Семенова

Виды стимуляторов для растений и особенности их использования.

Виды стимуляторов для растений и особенности их использования.

Стимуляторы - важная группа садово-огородных препаратов, помогающих при выращивании овощных культур.
Алиса Семенова
18:59

Алиса Семенова

Какой уход нужен розам на втором году жизни после посадки

Какой уход нужен розам на втором году жизни после посадки

Розы второго года нуждаются в особом уходе, он отличается от ухода в первом году.
Алиса Семенова
18:57

Алиса Семенова

Как использовать креолин из ветаптеки против слизней, муравьев и блошек

Как использовать креолин из ветаптеки против слизней, муравьев и блошек

Чтобы победить многочисленных вредителей сада, раздобудьте в ветаптеке особое эффективное средство.
Алиса Семенова
18:54

Алиса Семенова

Тонкости ухода за кустовой махровой петунией в саду

Тонкости ухода за кустовой махровой петунией в саду

Эксперт по цветам перечислил правила ухода за роскошной кустовой махровой петунией.
Алиса Семенова
18:52

Алиса Семенова

Что важно знать о сроках и правилах проведения обрезки жасмина на участке

Что важно знать о сроках и правилах проведения обрезки жасмина на участке

В делах обрезки дачнику всегда нужно смотреть на погоду, а также ориентироваться на климатические условия и особенности региона.
Алиса Семенова
18:50

Алиса Семенова

Основы ухода за ежевикой на дачном участке: несложные правила для начинающих садоводов

Основы ухода за ежевикой на дачном участке: несложные правила для начинающих садоводов

Уход за ежевичными кустами нельзя назвать сложным: основные моменты и важные рекомендации от эксперта.
article_image 17:58

Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными

Российские автомобильные эксперты объяснили, почему турбированные двигатели лучше атмосферных.

article_image 17:54

Специалисты рассказали, как спидометр обманывает водителя

Специалисты утверждают, что спидометры современных автомобилей не всегда корректно отображают скорость движения.

article_image 17:51

Эксперты выяснили, на сколько сезонов хватает зимней «резины»

Специалисты рассказали о сроках службы автомобильных шин при стандартных условиях использования.