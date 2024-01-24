Основы ухода за ежевикой на дачном участке: несложные правила для начинающих садоводов

Ежевику надо постоянно поливать, особенно, если стоит сухая погода. После полива всегда рыхлим землю, убираем сорняки.

Весной, когда прошло 2 года после посадки, вносим все необходимы удобрения, в том числе азотные, калиевые, фосфорные.

Обязательно делаем санитарную обрезку, убираем плохие, слабые побеги. которые плохо перезимовали. Обрезаем до первой здоровой почки.

Осенью все ветки, которые отплодоносили, надо удалять, отвязывать побеги от шпалеры.

Новые побеги, наоборот, надо закрепить, предварительно укоротив на одну треть.

В конце осени все ветки снимаем со шпалеры, пригибаем к земле, укрепляем за металлические крючки, установленные в земле.

Потом укрываем их соломой, зимой покрываем еще и слоем снега.