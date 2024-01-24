Что важно знать о сроках и правилах проведения обрезки жасмина на участке

Жасмин или чубушник зацветает в умеренных широтах в начале лета, обрезать его можно уже в конце июня, если особенности сорта позволяют. Ждем для начала, пока опадут все цветы.

Готовим инструмент, он должен быть отточенным, чтобы нанести минимальную травму и не занести бактерии.

Летом делаем обрезку для правильного формирования куста и хорошего роста.

Укорачиваем верхушки у отцветших побегов. Убираем тонкие и слабые отростки, которые загущают основание куста.

Обрезаем стебли, которым больше шести лет, удаляем лишние побеги, которые начали рост в неправильном направлении или отвисли до земли.

Убираем также имеющиеся сухие и больные веточки.