Какой уход нужен розам на втором году жизни после посадки

18:59 2024-01-24
Какой уход нужен розам на втором году жизни после посадки

Розы второго года нуждаются в особом уходе, он отличается от ухода в первом году.

Подкармливаем розы минеральными удобрениями, соблюдая стандартные правила и рекомендации по внесению.

Перед удобрением проливаем землю обильно водой, завершаем подкормку такой же процедурой.

Если весной холодно и держится температура около +5, выше не поднимается, растения останавливаются в росте, стебли и листики могут испортить свою форму.

Подкормку вносить нет смысла, и даже будет вред, потому что можно испортить тонкую структуру почвы.

Ждем, когда потеплеет до +10 в ночное время. Подкармливаем растения по фазам развития, чередуя минеральные составы с органикой.

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