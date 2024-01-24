Какой уход нужен розам на втором году жизни после посадки

Подкармливаем розы минеральными удобрениями, соблюдая стандартные правила и рекомендации по внесению.
Перед удобрением проливаем землю обильно водой, завершаем подкормку такой же процедурой.
Если весной холодно и держится температура около +5, выше не поднимается, растения останавливаются в росте, стебли и листики могут испортить свою форму.
Подкормку вносить нет смысла, и даже будет вред, потому что можно испортить тонкую структуру почвы.
Ждем, когда потеплеет до +10 в ночное время. Подкармливаем растения по фазам развития, чередуя минеральные составы с органикой.
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