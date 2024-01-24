Виды стимуляторов для растений и особенности их использования.

Циркон - даем растениям после испытанного стресса. Препарат легко всасывается корнями, можно давать в виде полива.
Эпин - предлагаем овощам перед предполагаемой стрессовой ситуацией. Подготавливаем к экстремальным условиям.
Может использоваться только в виде опрыскиваний. Передозировка опасна, может остановить рост растений.
Чесночный настой - стимулирует рост любых растений. Делаем так: на литр кипятка берем 5 зубков чеснока, настаиваем 20 минут.
Разводим в литре воды одну столовую ложку.
Сок алоэ - служит для замачивания семян. Можно брать в чистом виде или в разведенном.
Сначала листик держим в холоде, потом добываем сок. Берем лист у растения, которому больше трех лет.
Борная кислота стимулирует появление цветов и завязей. Опрыскиваем все растения.
На литр воды берем грамм препарата. Замена этому средству - синтетическое средство Завязь.
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