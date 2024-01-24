Летняя шпаргалка для садоводов, которые хотят вкусного и обильного урожая огурцов

Раствор для питательной подкормки огурцов, которую можно давать каждые 2 недели до самой осени.

Ботва будет всегда яркая и зеленая, растения выглядят крепкими и здоровыми, хорошо плодоносят.

Берем хлебную булку, размачиваем в ведре с водой, утром добавляем туда баночку йода.

Жидкость разводим: на ведро чистой воды берем литр настоя.

Размешиваем в 10 л воды 2 л молочной сыворотки, 150 г сахара.

Опрыскиваем или поливаем растения. Завязей будет много, плодов - изобилие.

На 10 л воды добавляем 700 г шелухи лука. Кипятим и настаиваем потом 14 часов.

Разбавляем процеженный настой: на литр жидкости берем 4 литра воды. Опрыскиваем ботву, проливаем почву.

Молочной сывороткой обрабатываем огурцы для лучшего плодоношения: на литр сыворотки берем 5 л воды.