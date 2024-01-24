Что надо высаживать на участке для отпугивания вредных насекомых

Лаванда источает очень приятный аромат, который отпугивает ночных мотыльков и моль в шкафу.
Посадите ее на подоконнике дома - и можете забыть про комаров летом.
Мятные листики можно потереть в ладонях, натереть ими кожу, тогда на время комары на даче от вас отстанут.
Кустики свежей мяты отпугивают муравьев, блох, мух, белокрылок.
В шкафу сухие пучки травы уберегут продукты от мышей.
Розмарин отпугивает комаров, эфирным маслом можно опрыскать одежду или мебель, чтобы защитить их от кошачьих когтей.
Также масло снимет зуд и отек после укуса комара.
Лавровый лист можно положить в банку с мукой или крупой, чтобы там не заводились жучки.
Пучки сухого лаврового листа отпугнут бабочек, мух, мышей.
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