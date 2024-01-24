Летние подкормки с доступным составом для высокого урожая огурцов

Просеиваем золу - литровую банку, разводим в ведре с водой, настаиваем сутки, даем по пол литра каждому растению.

Можно опудрить золой листья, чтобы не было тли.

Дрожжи заметно поднимают урожайность. В ведре воды разводим пачку дрожжей, держим в тепле три дня.

Одному растению даем 500 мл раствора.

Делаем настой из птичьего помета, берем ведро помета и 5 ведер воды, настаиваем пять суток.

Разводим жидкость в соотношении 1:10, вносим на куст по 500 мл.

Очистки лука в объеме 300 г разводим с теплой водой, кипятим, остужаем, процеживаем.

После этого поливаем огурцы под корень, но сначала концентрат размешиваем с водой один к пяти.