Дачный эксперт рассказал о правильном поливе огородных растений зольным раствором

19:13 2024-01-24
Дачный эксперт рассказал о правильном поливе огородных растений зольным раствором

Чем полезна зола и как ее правильно использовать, рассказал огородный эксперт: хорошие советы на заметку.

Древесная зола содержит примерно 30 минералов в форме, доступной для поглощения растениями.

При этом хлор в удобрении отсутствует, все остальные элементы очень важны для полноценного развития огородных культур.

Зола - отличная подкормка для растений, которые не переносят хлор, а именно, для картошки, смородины, малины, земляники.

Хорошо воспринимают зольные подкормки тыква и все тыквенные, капуста, свекла, помидоры и огурцы.

Но есть растения, которые золой кормить нельзя, это клюква, азалия, брусника, камелия, рододендрон, голубика.

Это потому, что такие культуры любят расти на кислых почвах.

Особо ценную золу можно получить при сжигании подсолнечника или гречихи. В таких растениях присутствует до 36% оксида калия.

Самое низкое содержание калия и фосфора - в торфяной золе.

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