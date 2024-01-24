Как правильно прореживать морковь: подробная схема от опытного огородника

Вырастить ровную красивую морковь как на подбор совсем не сложно. Позаботьтесь о прореживании, которое надо проводить в нужные сроки.

Первый раз делаем это, когда отрастает 3-й лист. Сначала нужно полить растения и прорыхлить их. Потом начинаем удалять лишние ростки.

Используем пинцет или осторожно выдергиваем руками. Выщипываем очень аккуратно, чтобы не повреждать корни рядом растущих растений.

Остатки растений убираем от грядки подальше, чтобы не приманить морковную муху.

Отпугнуть вредителя можно, разложив луковые стрелки в междурядьях.

Другой способ - укрыть посевы укрывным дышащим материалом или мелкой сеткой.

Когда пройдет 3 недели, прореживание повторяем, теперь расстояние между растениями увеличиваем до 6 см.

Третий раз процедуру проводим уже перед полноценным урожаем. Раз в неделю обязательно хорошо рыхлим землю между рядами.