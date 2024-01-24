Огородница со стажем назвала особый сорт вкусных баклажанов с мини-плодами, удобных для засолки

Миниатюрные поды этого сорта - отличный выбор для засолки, запекания и различных заготовок.

Карликовые плодики растут на таких же карликовых кустах.

Их удобно выращивать в мешках, контейнерах, на балконе или лоджии, на подоконнике.

Созревание начинается в середине лета. Цвет меняется от светло-зеленого к ярко-оранжевому с темными полосами.

Употреблять в пищу лучше молодые, чуть оранжевые плоды.

Мякоть нежная, мягкая, сладкая, похожа на помидор, нет никакой горечи.

Если выращивать этот баклажан в помещении, плоды будет давать круглый год.

Вес плода - примерно 100 г, в высоту растение достигает около 60 см. В диаметре плод составляет 5 см.