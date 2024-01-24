Дачный эксперт рассказал о причинах появления пустоцветов у томатов

19:21 2024-01-24
Дачный эксперт рассказал о причинах появления пустоцветов у томатов

Пустоцветы - это то, что очень расстраивает дачников, потому что обилие пустоцветов плохо отражается на урожайности.

Пустоцветы появляются, если у томатов очень много пасынков. Оставьте 2-3 ствола, зависит от того, какой сорт.

Хорошо сформированный сорт пустит силы на образование плодов, на на прирост зелени.

Бутоны при нехватки фосфора и калия будут неполноценными и не станут формировать плоды.

При начале цветения постоянно опрыскиваем раствором борной кислоты, достаточно раза-двух в неделю.

Томатам нужно много света, не нужно загущать посадки, это важно.

В жару пыльца делается стерильной, иногда томаты вообще сбрасывают цвет.

При высаживании в холодную почву полноценной завязи первой кисти может не быть.

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